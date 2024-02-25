مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بالنادي الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الدكتورة مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بالنادي بعد اعتماد تشكيل اللجان المعاونة التي تدير الأمور الفرعية داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن في وقت سابق تشكيل اللجان متضمنًا اللجان الخاصة بفرع النادي في الفرع الخامس بالقاهرة الجديدة.

جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتعيين مي هشام في ظل الخبرات الإدارية التي تتمتع بها، من خلال عملها في مجال ترويج الأحداث والفعاليات الرياضية العديدة بوزارة الشباب والرياضة، كما أنه كابتن فريق كرة اليد للسيدات لسنوات عديدة قبل الاعتزال، إلى جانب عملها بالجهاز الفني للفريق.