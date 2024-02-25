برلماني: مشروع رأس الحكمة فرصة جاءت في وقت حرج

علق الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع رأس الحكمة قائلًا: لا شك أن مليارات الدولارات القادمة من الإمارات جاءت في وقت حرج وربما الأكثر حرجًا في تاريخنا وأعطت دفعة ليست صغيرة للاقتصاد المصري.

وأضاف النائب: إنها فرصة وقد تكون الفرصة الأخيرة لتراجع الدولة سياساتها وأولوياتها الخاطئة وتعترف بأخطائها وتبدأ مسارًا جديدًا نحو الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد حقيقي، تشجع فيه الدولة الاستثمار الداخلي والخارجي وتبتعد مؤسسات الدولة عن السيطرة على قطاعات الاقتصاد وعن منافسة القطاع الخاص منافسة غير عادلة.

وتابع: يجب تكليف خبراء اقتصاديين أكفاء بوضع خارطة الإصلاح دون تدخل أي شخص أو أي جهة في عملهم.