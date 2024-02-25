قرار من النيابة ضد لص الهواتف المحمولة بالظاهر .. اعرف القصة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، حيث ضبط بحوزته 5 هواتف قام بسرقتها أثناء بيعها بمنطقة الظاهر.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في في ضبط (عاطل - " له معلومات جنائية") حال محاولته بيع هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (5) هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"المغافلة" وأقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى .