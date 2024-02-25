رئيس جامعة عين شمس يشهد اجتماع مجلس كلية الصيدلة

افتتح محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس كلية الصيدلة ، وذلك بحضور أمانى أسامة كامل عميد الكلية، خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس السابق ، ناهد مرتضى العميد السابق للكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بالكلية.

وفى كلمته أشاد ضياء بالجهود المبذولة بالكلية وماتحققه من انجازات وتأثيرها على سوق العمل متمنياً للكلية المزيد من النجاح ومعرباً عن فخره بما حققته الكلية بقيادة متميزة وجهد دؤوب.

كما أكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى للحصول على نتائج ملموسة فى مجال البحث العلمى والصناعة.

ورحبت أمانى كامل عميد الكلية برئيس الجامعة وتقدمت بالشكر والتقدير لجهوده ودعمه الدائم للكلية.

كما تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطوير الكلية وتقديم خدمات مميزة للطلاب الملتحقين بها.



بالإضافة إلى إعتماد الكلية الدولى وإمكانية الربط مع شراكات مختلفة للاستفادة من تسويق المخططات العلمية وتخريج كوادر طبية قادرة على مواجهة سوق العمل وكذلك مناقشة بعض تعديلات ممارسة المهنة المدرجة بالقوانين.

وعلى هامش المجلس تم تكريم مى طلبة وغادة حسين لحصولهما على درجة أستاذ ومحمد حسن لحصوله على درجة أستاذ مساعد.