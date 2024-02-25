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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غرق معدية نقل عمال بمنشآة القناطر.. والصحة تدفع بـ10 سيارات إسعاف

د خالد عبدالغفار
د خالد عبدالغفار
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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدية نقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشآة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث .

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 4 مصابين من ركاب المعدية، إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون من أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى 3 مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومازال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة، كما أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين، وذلك في حصر مبدئي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تمركز سيارات الإسعاف في في موقع الحادث، لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.

10 سيارات إسعاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمنشأة القناطر سيارات إسعاف محافظة الجيزة مستشفي مبارك المركزي مستشفي مبارك وزارة الصحة والسكان