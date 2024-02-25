رئيس بيلاروسيا يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطني

بعث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رسالة تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة العيد الوطني الكويتي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس البيلاروسي - بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - أن رسالة التهنئة جاء فيها: "على مدار سنوات الاستقلال، حققت الكويت نجاحات مبهرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وإنني على قناعة بأن سلطتكم وقيادتكم الفعالة ستسهم في نمو رفاهية الشعب الكويتي الصديق".

وأكد لوكاشينكو، أن "بيلاروسيا تظل ملتزمة بالتوسيع المستمر للتعاون مع الكويت".. قائلا: "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي من خلال مشاريع مشتركة في التجارة والاستثمار والشؤون الإنسانية وغيرها من المجالات".