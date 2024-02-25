بايدن يعزي في مصرع اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي بعد تحطم مروحية عسكرية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تعازيه في مصرع اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي بعد تحطم مروحية عسكرية.

وقال بايدن- في بيان، نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأحد/- "أنا وجيل نحزن على فقدان اثنين من رجال الحرس الوطني في ميسيسيبي، اللذين تحطمت طائرتهما أثناء مهمة تدريب روتينية بالقرب من بونفيل، ميسيسيبي أمس".

وأضاف: "صلواتنا مع عائلتيهما ووحداتهما والحرس الوطني في ميسيسيبي بأكمله في هذا الوقت العصيب للغاية.. كان هذان الحارسان يجسدان أفضل ما في أمتنا، وهما ملتزمان بالشرف وملتزمان بالخدمة.. وسوف نستمر في الوفاء بوعدنا الرسمي برعاية أسرتيهما، تمامًا كما كانا مخلصين لأمتنا".

كما أعرب عن امتنانه لسلطات إنفاذ القانون المحلية والمستجيبين الأوائل، الذين دعموا بسرعة جهود التعافي بعد هذا الحادث المأساوي، قائلا: "وبينما تواصل وزارة الدفاع والحرس الوطني تقييم ما حدث، فإننا على استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

ولقي اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي حتفهما، بعد تحطم مروحية عسكرية بشمال ولاية "ميسيسيبي" خلال رحلة تدريب روتينية.. وقال حاكم الولاية تات ريفيز، إن اثنين من أفراد الحرس الوطني، على متن المروحية، لقيا حتفهما في الحادث.