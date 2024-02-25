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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين في حيازة ترامادول وفرد خرطوش بمدينة نصر

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  مدينة نصر تجديد حبس عاطلين 15 يوما  علي ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية لمخدرى لحشيش، البودر" عدد من الأقراص المخدرة فرد خرطوش وطلقتين بمنطقة مدينة نصر
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام شخصين بالاتجار في اقراص الترامادول وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة البلاغ الوارد وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمخدرى لحشيش البودر