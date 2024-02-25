مقتل عنصرين من حزب الله في قصف إسرائيلي على الحدود السورية اللبنانية

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة عند أطراف مدينة القصير على الحدود السورية اللبنانية.

وفي وقت سابق ،أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مساء الخميس الماضي مقتل أحد عناصرها ومسعفين اثنين تابعين له جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني إن الثلاثة قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً للدفاع المدني التابع للحزب في بلدة بليدا القريبة من الحدود.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً كبيراً في 14 فبراير مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، إضافة الى إصابة خمسة عناصر من حزب الله، بينهم مسؤول عسكري.