منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدعو روسيا إلى الوقف الفوري لحربها ضد أوكرانيا

دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا إلى الوقف الفوري لحربها ضد أوكرانيا واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية اليوم /السبت/ بمناسبة ذكرى حلول العام الثاني من الحرب الشاملة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا ووقع البيان الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا إيان بورج، ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، ووزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد.

وقال إيان بورج، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - بحسب البيان - إنه طوال رئاسة مالطا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستظل أوكرانيا ذات أولوية.. مضيفًا أن الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا لم تقوض السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فحسب بل فرضت أيضًا وضعًا خطيرًا في المنطقة.

وكرر الوزير بورج تعهده بمواصلة دعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأوكرانيا في معالجة وتخفيف تداعيات العدوان، لافتا إلى التصميم الدائم والرغبة في زيادة تعميق التعاون بين أوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.