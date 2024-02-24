ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيسنتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الزمالك قبل موقعة أبوسليم الليبي

محمد عواد
محمد عواد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الفريق على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح فيسنتي لحارس المرمى بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم قبل مشاركته في التقسيمة الفنية استعداداً للقاء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لويس فيسنتي لويس فيسنتي مدرب حراس محمد عواد الزمالك