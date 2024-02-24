فيسنتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الزمالك قبل موقعة أبوسليم الليبي

حرص لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الفريق على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح فيسنتي لحارس المرمى بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم قبل مشاركته في التقسيمة الفنية استعداداً للقاء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.