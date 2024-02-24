ننشر أبرز تفاصيل الشقق السكنية المطروحة في رأس البر بدمياط

اعلن ديوان عام محافظة دمياط ،عن طرح ٤٥ شقة سكنية بمدينة رأس البر للبيع بالمزاد العلنى بالجلسة المُنعقدة بالمقر المؤقت بديوان عام المحافظة بكورنيش النيل ، يوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ فى تمام الثانية عشر ظهرًا.

وتقع تلك الشقق بالقطعة رقم ٣٥ بشارع ١٠٥ والقطعة رقم ٣٦ بشارع ١٠٧ ، بتشطيبات سوبر لوكس ومساحات تبدأ من ٥٥ متر مربع و حتى ٨٨ متر مربع ، حيث أن لأغلب الشقق جراج خاص .

وتطلب كراسة الشروط من البنك الأهلى المصرى فرع دمياط الكائن ب٢٧ شارع سعد زغلول أو فرع رأس البر بمول الجربى الجديد بسوق العاصى بقيمة قدرها ٢٩٩ جنيها و ١٤ % ضريبة قيمة مضافة و ٥ جنيهات طابع شهيد و ٥ جنيهات قادرون ، على أن يكون آخر موعد لطلب الكراسة وتقديم المستندات قبل جلسة المزاد بيومين ، وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي ١٠٠٠٠٠جنيه لكل شقة / ١٥.٥% بالجلسة .

‎تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،تطورات موقف مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، وذلك خلال الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم حيث استهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية بساحة المسرح و حاجز الامواج ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، واطلعت " المحافظ " على خطة المرحلة المقبلة للمشروع ،فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع .

‎وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن مشروع تطوير منطقة اللسان يستهدف تحقيق التطوير الشامل لأهم منطقة سياحية بمدينة رأس البر، خاصه بعد تهالك وتآكل أجزاء الممشى وتعرض أجزاء منه للسقوط الأمر الذى وصل إلى حد الخطورة الداهمة، حيث يتضمن المشروع أولا تدعيم حاجز الأمواج للمنطقة المقابلة لأعمال التطوير بطول ٤٠٠ متر وذلك لحماية الشاطئ من التغيرات التى قد تحدث نتيجة التغيرات المناخية و ارتفاع الأمواج ، وتضمن المشروع أيضًا إنشاء ساحة للمطاعم تم الانتهاء منها خلال الصيف الماضى والتى تم تشجيرها وتزويدها بمقاعد و جزء لألعاب السكيت ، كما يشمل أيضًا إنشاء ساحة لانتظار السيارات و أخرى للأنشطة المختلفة و مسار للدراجات و مدرج و ممشى موازي للشاطئ لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الفريد ، حيث تم مراعاة هذا الهدف خلال تنفيذ المشروع الذى يُعد من أكبر المشروعات التى شهدتها مدينة رأس البر خلال الفترة الأخيرة لاستعادة مكانة تلك المدينة على الخريطة السياحية ..