«متبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لرفع قدرات مصدري الفراولة بالقليوبية

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة القليوبية تحت عنوان "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد"، بالتعاون مع كروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

استهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة القليوبية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.

وأشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل في كلمتها، إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول والخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

كما أشارت إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول الفراولة بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في مجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل، وهو ما يزيد من كفائة جودة وسلامة إنتاج هذا المحصول مما يؤدي يؤدي إلى زيادة الكفائة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الواعد متوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.

وأكدت عبداللاه على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقاً لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظراً لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.

اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها.



وتضمنت ورشة العمل توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وأيضاً أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأثرهما على الإنتاج والتصدير كما تم عرض منظومة تكويد المحاصيل بمحاضرة الحجر الزراعي ودوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة.

كما تم شرح كيفية تأهيل أماكن لتجهيز الفراولة لتصبح مطابقة للمواصفات واعتمادها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال محاضرة الهيئة كما تم توضيح دور الهيئة في اعتماد المورد الأولي وكيفية التسجيل في القائمة البيضاء.





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