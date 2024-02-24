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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مازيمبي يواجه بيراميدز.. برشلونة يلتقي خيتافي.. مانشستر يونايتد يصطدم بـ"فولهام"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 على النحو التالي:

دوري أبطال إفريقيا
3:00 مازيمبي - بيراميدز
3:00 جوانينج جالاكسي - الوداد
6:00 نواذيبو - صن داونز
6:00 يانج أفريكانز - شباب بلوزداد
9:00 النجم الساحلي - الترجي

الدوري الإنجليزي
5:00 أستون فيلا - نوتينجهام فورست
5:00 برايتون - إيفرتون
5:00 كريستال بالاس - بيرنلي
5:00 مانشستر يونايتد - فولهام
7:30 بورنموث - مانشستر سيتي
10:00 آرسنال - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني
3:00 غرناطة - فالنسيا
5:15 برشلونة - خيتافي
7:30 ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا 
10:00 ألميريا - أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي  
4:00 ساسولو - إمبولي
7:00 ساليرنيتانا - مونزا
9:45 جنوى - أودينيزي

الدوري الألماني  
4:30 يونيون برلين - هايدنهايم
4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ  -  بوخوم
4:30 فيردر بريمن - دارمشتات 98 
4:30 شتوتجارت  - كولن
7:30 بايرن ميونخ - لايبزيج

الدوري الفرنسي  
6:00 لوريان - نانت 
10:00 ستراسبورج - ستاد بريست

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز صن داونز الترجي ارسنال مانشستر سيتى فالنسيا نانت