تشاهدون اليوم.. مازيمبي يواجه بيراميدز.. برشلونة يلتقي خيتافي.. مانشستر يونايتد يصطدم بـ"فولهام"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 على النحو التالي:
دوري أبطال إفريقيا
3:00 مازيمبي - بيراميدز
3:00 جوانينج جالاكسي - الوداد
6:00 نواذيبو - صن داونز
6:00 يانج أفريكانز - شباب بلوزداد
9:00 النجم الساحلي - الترجي
الدوري الإنجليزي
5:00 أستون فيلا - نوتينجهام فورست
5:00 برايتون - إيفرتون
5:00 كريستال بالاس - بيرنلي
5:00 مانشستر يونايتد - فولهام
7:30 بورنموث - مانشستر سيتي
10:00 آرسنال - نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
3:00 غرناطة - فالنسيا
5:15 برشلونة - خيتافي
7:30 ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا
10:00 ألميريا - أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
4:00 ساسولو - إمبولي
7:00 ساليرنيتانا - مونزا
9:45 جنوى - أودينيزي
الدوري الألماني
4:30 يونيون برلين - هايدنهايم
4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم
4:30 فيردر بريمن - دارمشتات 98
4:30 شتوتجارت - كولن
7:30 بايرن ميونخ - لايبزيج
الدوري الفرنسي
6:00 لوريان - نانت
10:00 ستراسبورج - ستاد بريست