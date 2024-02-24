ختام فعاليات المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية» بجنوب سيناء.. صور

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني “الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية”، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، فعاليات المشروع القومي “ختام فعاليات البرنامج القومي نادي القيادات الشبابية YLC بجنوب سيناء ختام فعاليات البرنامج القومي نادي القيادات الشبابية YLC بجنوب سيناء ”، بمشاركة 40 شابًا شابة .

شهد ختام فعاليات البرنامج حضور، محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد مسعد وكيل المديرية والقائمين على التنفيذ من إدارة التعليم المدني والبرلمان بالمديرية .

وتناولت فعاليات البرنامج التدريبى على مدار أربعة أيام متتالية، جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور التثقيفية وتنمية المهارات ومنها ” مهارات فن القيادة وتطوير الذات، مميزات الإدارة الحديثة ، مهارات الإتصال والتواصل الفعال وعرض عناصر عملية التواصل والتأكيد على أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة ، ماهية العمل الجماعي ومراحل تكوين فريق العمل و سمات فريق العمل الناجح والفرق بين مفهوم الفريق ومجموعة العمل، آليات التخطيط الاستراتيجي ومهارات العرض والتقديم ، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.

وارتكزت الجلسة النقاشية الختامية من البرنامج حول :” كيفية صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات، وتم تقسيم المتدربين إلى ورش عمل لوضع مقترحات اللائحة المنظمة لنادى القيادات الشبابية، واللجان المقترحة وأهدافها، وفى المحاضرة الثانية دارت حول مبادئ السياسة والمشاركة السياسية ( تثقيف سياسى)، ودور الشباب في المشاركة السياسية، تم توزيع شهادات التقدير على الشباب والفتيات المشاركين في المشروع .

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من تنفيذ المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات، في إطار يدعم المساواة بين الجنسين، ودمج ذوي القدرات والهمم .

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