بتذكار وفاة القديس ميخائيل البحيري.. تعرف على الكنيسة التي كان يصلي بها

تستعرض «البوابة» في هذا التقرير كنيسة الشهيد مارجرجس بأشنين النصارى بمغاغة - المنيا التى كان يصلى فيها القـديس ميخائيل البحيري قبل رهبنته والذي يوجد بئر شربت منه العائلة المقدسة وتفيض فيه المياه في عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وعيد السيدة العذراء مريم، ويرجع تاريخ الكنيسة إلى القرن الخامس.

وبها أيضا حامل الأيقونات المصنوع من العاج وخشب السنط وعليه من حول الصليب السمكة وعلى جوانب كل باب طاقتين للتناول ونجد بعض الكتابات على كل باب والباب البحري مكرس باسم السيدة العذراء مريم، والهيكل المتوسط مكرس للقديس العظيم مارجرجس، والباب القبلي مكرس باسم القمص ميخائيل البحيري المحرقي ابن قريه أشنين النصاري.