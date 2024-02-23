طلاب جامعة المنوفية يبدعون في عرضهم الفني بمنافسات الموسيقى بمهرجان إبداع 12

قدم طلاب منتخب جامعة المنوفية، عرضا رائعا ضمن منافسات مجال الموسيقى والكورال بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب الطلاب المتعددة من خلال المسابقات الرياضية والفنية والثقافية، مضيفًا ان مهرجان إبداع يساعد علي اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في المجالات المتعددة، مشيدا بأداء الطلاب المتميزخلال منافسات المهرجان.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تشجع طلابها علي المشاركة في جميع الأنشطة بالجامعة وخارجها وتشجع المواهب في جميع المجالات ايمانا منها بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب المتوازنة والفاعلة في المجتمع .

حيث قدم طلاب جامعة المنوفية عروضا فنية مميزة في الغناء الجماعي والفردي منها أغنية "راح نخلي بكرة احلى وخاصمني يا زماني و مش باقي مني ،وميدلي من فيلم شيء من الخوف ".

المنتخب الفني بقيادة محمود وحيد ،توزيع أحمد عبد البديع ،تحت اشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعايه الطلاب .



وتضم لجنة تحكيم الموسيقى والكورال نخبة من كبار المتخصصين المطربة القديرة نادية مصطفى ،والمايسترو عز الدين طه المطرب والملحن طارق فؤاد.