حورية فرغلي وعماد رشاد أول الحضور في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، والذي شهد توافد العديد من نجوم الفن والمشاهير، وكان من أول الحاضرين لحفل الافتتاح، كل من، حورية فرغلي وعماد رشاد وجميل برسوم.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.