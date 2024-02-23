يونيسيف: أطفال أوكرانيا على خطوط المواجهة أجبروا على الاحتماء تحت الأرض لشهور

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن معاناة أطفال الخطوط الأمامية في أوكرانيا، حيث أكدت أنهم أجبروا على مدى العامين الماضيين على قضاء ما يعادل أربعة إلى سبعة أشهر محتمين تحت الأرض، في قبو أو مخبأ أو حفرة في الأرض.

وذكر المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن البحث عن الأمان من الصواريخ والطائرات بدون طيار يأتي بتكلفة باهظة على صحة الأطفال العقلية، وأن عشرات المحادثات التي أجرتها المنظمة مع العائلات وعلماء النفس تشير إلى أن هذا الوضع أصبح مدمرا تماما للصحة العقلية وأن الندوب النفسية لدى الأطفال عميقة وتتعمق يوما بعد يوم.

وأظهرت بيانات المسح أن نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يعانون من مشاكل في النوم، بينما يعاني 1 من كل 5 من أفكار متطفلة وذكريات من الماضي، وهي مظاهر نموذجية لاضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة.

وأشار إلدر إلى أن القصف المستمر والاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار والوعي بمقتل الأطفال كلها تعيق قدرة الأطفال على التغلب على المعاناة والصدمات العميقة التي سببتها هذه الحرب.

وذكر البيان أن الآباء في جميع أنحاء أوكرانيا يفيدون بأن أطفالهم يعانون من الخوف المفرط والقلق والرهاب والحزن وعدم الاهتمام بالمدرسة ومشاكل النوم، بينما تشتد الحاجة إلى رعاية الوالدين الذين يواجهون أنفسهم نفس الأحداث.

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن الحرب في أوكرانيا حطمت الطفولة وألحقت ضررًا بالصحة العقلية للأطفال وقدرتهم على التعلم، وأنهم عانوا لمدة عامين من العنف والعزلة والانفصال عن أسرهم وفقدان أحبائهم والنزوح وتعطيل التعليم والرعاية الصحية.

وأضافت أن التعليم هو ركيزة الأمل والفرص والاستقرار في حياة الأطفال، لكنه لا يزال معطلًا أو بعيد المنال بالنسبة لملايين أطفال أوكرانيا.

وأوضحت بيانات يونيسيف أن 40% من أطفال أوكرانيا لا يستطيعون الوصول إلى التعليم المستمر بسبب نقص المرافق، بينما لا يتمكن نصف الأطفال في سن المدرسة من الحصول على التعليم في المناطق القريبة من خط المواجهة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن حجم فجوات التعلم التي شوهدت في عام 2022 مقارنة بعام 2018 يعادل عامين من الخسارة في القراءة وسنة واحدة من الخسارة في الرياضيات.

وتدعو يونيسيف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم.