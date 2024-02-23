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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحريات تكشف لغز العثور على جثة عطار داخل شقة فى مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة العثور على جثة عطار متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أن الوفاة طبيعية ولا توجد اى شبهة جنائية.

 

وأضافت التحريات أن المتوفى عمره 41 عاما وداهمه الموت أثناء جلوسه على سرير غرفة نومه حتى عثر عليه الأهالى بعدها  بأيام.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يفيد  بوجود جثة داخل شقة  بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة صاحب محل عطارة ،مسجى على سرير غرفة نومه  يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به اى أصابات ظاهرية ، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 وأجرى رجال المباحث تحت قيادة اللواء علاء بشندى مدير مباحث العاصمة، التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت على عدم تردد أحد على الشقة وأن الوفاة طبيعية  ولا توجد اى شبهة جنائية فى الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الشوارع اللواء أشرف الجندي مدير الأمن جثة داخل شقة