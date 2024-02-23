تزايد الإقبال بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، زيادة ملحوظة في أعداد المهندسين المتوافدين على الانتخابات للإدلاء بأصواتهم بمقر نادي المهندسين بساباشا، عقب الاستراحة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن الانتخابات تسير بشكل جيد منذ الصباح وشهدت تزايدا في أعداد الناخبين عقب صلاة الجمعة ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة قبل غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة.

وأكد سعودي ان الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وتم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام.

وطالب جموع المهندسين بالتوافد لبمشاركة في هذا الاستحقاق المهم لجموع المهندسين، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن الانتخابات هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس صلاح حامد أن المهندس يتوجه في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت في مسارات محددة طبقا لتخصصه، حيث تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.



وأشار حامد إلى أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو ٩٩ ألف مهندسا في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساء.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.