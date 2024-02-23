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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على طور سيناء..صور

أمطار خفيفة على طور
أمطار خفيفة على طور سيناء
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تعرضت العاصمة طور سيناء، عصر اليوم الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، المسافرين وقائدي السيارات بطول الطريق الدولي في طور سيناء، ضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب احتمالية زيادة هطول الأمطار.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم أشارت إلى أنه يسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت: من المتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوالح الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى نشاط الرياح من المتوقع أن يكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة..

 

 

 

 

 

 

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