رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تساهم في تغير فكرة الساحل الشمالي، وتحويلها من منتجعات سياحية فقط، إلى مدن ذكية وعمرانية وسياحية أيضًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع رأس الحكمة، يساهم في توظيف الكثير من العمالة.

وأردف: “فكر الدولة يتمحور حول مستقبل هذه البلد، وهذا ما نشاهده في الكثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن المصري”.

وتابع أن لولا دعم القيادة المصرية والإمارتية، ما كان سيرئ مشروع رأس الحكمة النور، مضيفًا أن الجانب المصري متمثل في هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وشكر رئيس الوزراء، القيادة المصرية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن تخصيص أرض للمطور، مقابل مقدم نقدي، بالإضافة إلى حصة من المشروع.