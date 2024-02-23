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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بقيمة 25 مليون جنيه.. جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب مبيدات زراعية

المضبوطات
المضبوطات
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تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق اللوجستية من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور إستيرادها أو تداولها إلا بموافقة مسبقة طبقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 جاء ذلك بناءً على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للمناطق اللوجستية برئاسة   ممدوح عبد الغني وإدارة المركز اللوجستي برئاسة الدكتور ياسر البكري السنباطي وحسن سليط مفادها محاولة شركة ت . ك تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 20 قدم رقم FFAU1396877 واردة من الصين ومقدم عنها البيان الجمركي رقم 466528 والصنف طبقاً للمستندات المقدمة عبارة عن زيت مادة مساعدة .

وتم تشكيل لجنة لمعاينة المشمول وسحب عينة وإرسالها للتحليل بالمعمل المركزي للمبيدات فأفاد المعمل بأن الصنف مبيد خام في صورة زيتية بنسبة 94.87% .


قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وبلغت التعويضات والرسوم المعرضة للضياع والغرامات  25  مليون  و 500 جنيه .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

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