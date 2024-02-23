دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب مباراة ميدياما الغاني

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في مدينة كوماسي إلى ملعب مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد كولر محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة تحدث فيها عن طريقة اللعب وتحفيظ كل لاعب واجباته في اللقاء المصيري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط بينما يمتلك فريق ميدياما الغاني 4 نقاط في المركز الأخير.