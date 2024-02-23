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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب مباراة ميدياما الغاني

بعثة الأهلي في غانا
بعثة الأهلي في غانا
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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في مدينة كوماسي إلى ملعب مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا. 

ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وعقد كولر محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة تحدث فيها عن طريقة اللعب وتحفيظ كل لاعب واجباته في اللقاء المصيري. 

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط بينما يمتلك فريق ميدياما الغاني 4 نقاط في المركز الأخير. 

الأهلي وميدياما الغاني دوري أبطال أفريقيا بعثه الأهلي في غانا