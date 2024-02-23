"تقنيات الذكاء الاصطناعي" ضمن لقاءات تثقيفية متنوعة بالبحيرة

نظم فرع ثقافة البحيرة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقدم في إطار ضمن برامج وزارة الثقافة.

واستقبل قصر ثقافة الطفل بدمنهور عددا من طالبات مدرسة الشهيد مصطفى سلمان الإعدادية، بدأت الفعاليات بجولة تفقدية للتعرف على الأنشطة المقدمة، والاطلاع على الكتب والإصدارات المتاحة للأطفال بالمكتبة.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "تقنيات الذكاء الاصطناعي" أوضح خلاله محمد القليني مدرب نادي التكنولوجيا، تاريخ الذكاء الاصطناعي الذي يرجع إلى فترة الخمسينيات بالقرن العشرين، كما قام بتعريف الطالبات بأهم البرامج التي تعتمد على هذه التكنولوجيا والمستخدمة في البرمجة والترجمة وكتابة النصوص وتصميم الصور بشكل تفاعلي، مع توضيح كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في المجالات الحياتية.

وعقد مركز الإبداع الفني بدمنهور لقاء تناولت خلاله إيمان القمحاوي مسئول التمكين الثقافي كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة سواء السمعية أو البصرية أو الحركية، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

وأعد بيت ثقافة الدلنجات يوما ترفيهيا لطلاب مدرسة التربية الفكرية، تضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وعرض مسرح عرائس، إلى جانب مسابقات ترفيهية وتوزيع هدايا عينية على الفائزين.

فيما شهدت حضانة التكوين بدمنهور ورشة حكي حول استقبال شهر رمضان الكريم، تلاها مناقشة كتاب بعنوان "وسائل النقل" وفقرة رسم على الوجه وسط تفاعل كبير من الأطفال.

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