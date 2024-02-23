سقط من الرابع.. تشريح جثة مسن عثر عليه قرب مسجد ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول العثور على جثة مسن بالقرب من مسجد بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، بعد مناظرة الجثة وانتداب الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير بسبب الوفاه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والاستماع إلى إفادة شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة.

سقط من الرابع

كشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "فوزي.ع" 60 سنة، وأن السبب وراء وفاته هو سقوطه من الطابق الرابع لعقار بذات المنطقة، وتبين ذلك من خلال الكسور والجروح التى اعترت الجثة جراء السقوط.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على أسباب وفاته وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن أمام مسجد بمنطقة صفط اللبن ببولاق، وعلى الفور انتقت فرقة من مباحث قسم شرطة بولاق بصحبة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الجثة لمسن سقط من أعلى عقار بالمنطقة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.