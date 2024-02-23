انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انطلقت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.