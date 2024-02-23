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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين
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انطلقت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.
 تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.
 وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

انتخابات المهندسين نقابة المهندسين