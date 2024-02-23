البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الأكاديمية العربية للنقل البحري

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر الخميس، وفدًا من أساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وهي الزيارة التي تعد تقليدًا سنويًا، يلتقون خلاله بقداسة البابا، وهو التقليد الذي بدأ بزيارة قداسة البابا إلى مقر الأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية يوم ٢٢ فبراير من عام ٢٠٢٠ واستمر بحب، حيث صار يعقد في نفس التوقيت من كل عام.

رحب بهم قداسة البابا معربًا عن تقديره الكبير للأكاديمية، والدور التعليمي الهام الذي تقوم به في شتى المجالات من خلال فروعها العديدة المنتشرة في محافظات مصر، وأيضًا خارج مصر.

دارت أثناء اللقاء عدة مناقشات، تحدث خلالها الحاضرون عن خبراتهم وذكرياتهم أثناء فترة الدراسة الجامعية مشيدين بالتواصل الرائع وقتها بين الأستاذ والدارسين.

حضرت اللقاء سمو الأميرة دانا فراس رئيسة مجلس الجمعية الوطنية للمحافظة على التراث في البترا بالأردن التي كانت في زيارة إلى الأكاديمية وحرصت على المشاركة في لقاء قداسة البابا.

وفي نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.