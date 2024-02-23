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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تواصل قصفها العنيف على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية تواصل قصفها العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما ينفذ الاحتلال غارات عنيفة على حي الزيتون شمال القطاع.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع خلة الفرا غرب يطا، وأخطرت الأهالي بهدم منزلين وبئر مياة، بالإضافة إلى تدمير شبكة كهرباء، وتزود تلك الشبكة حوالي 35 منزلًا بالكهرباء.

وأمس الخميس، استشهد أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إثر قصف شنه الطيران الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل عرف من بينها منزل عائلة العطار، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، ومنعت الدخول أو الخروج من المستشفى.

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