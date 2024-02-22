تجار السيارات: 20% زيادة في أسعار المستعمل

قال محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، إن سوق المستعمل لم يتأثر بتراجع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية.

محمود حماد

وأضاف «حماد» لـ«البوابة»، أن مبيعات السيارات المستعملة زادت بسبب تراجع القدرة الشرائية على شراء السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبالتالي خرجت شريحة "الـ 200 و300 ألف جنيه" من سوق الزيرو واتجهت للمستعمل.

وأوضح رئيس قطاع المستعمل، أن أسعار السيارات المستعملة زادت بنسبة تصل إلى 20% نتيجة زيادة العملة الأجنبية أمام الدولار؛ لافتا إلى أن المستهلك عزف عن التغيير وأصبح الحصول على سيارة صعبا حاليا نظرا لضعف القوة الشرائية وزيادة الأسعار.

وأشار حماد إلى أن أسعار السيارات الاقتصادية في سوق المستعمل قاربت من المليون جنيه، حيث تتراوح أسعار موديلات 2022 من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر نيسان صني موديل 2022 من 800 إلى 900 ألف جنيه.

وكذلك يبلغ سعر شيري أريزو 5 موديل 2022 نحو 600 ألف جنيه وتتجاوز نيسان سنترا مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر بي واي دي F3 موديل 2022 من 500 إلى 600 ألف جنيه، وسجلت أسعار هيونداي ألنترا hd وكيا سيراتو موديل 2022 نحو مليون و300 ألف جنيه، وفقا لـ"حماد".