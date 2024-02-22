نقابة المهندسين تستعد لانتخابات التجديد النصفي غدا

تستعد نقابة المهندسين بالقاهرة على قدم وساق، لاستقبال أعضاء النقابة غدا الجمعة الموافق ٢٣ فبراير، لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة مهندسين القاهرة، أن النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات استعداد لاستقبال الأعضاء وقد تم إجراء اللازم من تجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول .

لفت إلى أنه تم وضع بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية علي المهندسين تضمنت تفاصيل انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة .

وأوضح أنه يتم تسليم ورقتين لكل عضو.

الورقة الأولى خاصة بمجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار ٧ مرشحين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة ( كهرباء -ميكانيكا- مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية).

وشدد على ان ذلك للمقيدين بنقابة القاهرة فقط.

أما الورقة الثانية فقد أشار الكيكي إلى أنه يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة .

وأكد أنه يتم اختيار خمسة مرشحين فوق السن واثنين تحت السن بالشعب الكبيرة وهي( كهرباء ميكانيكا مدني عمارة).

أما الشعب الصغيرة فيتم اختيار ثلاثة فوق السن واثنان تحت السن وهي شعب (تعدين وبترول كيمياء ونووي غزل ونسيج).