محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم معرض " أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وذلك بجوار مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن المعرض يحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلي 20 % والتقى بالمواطنين, واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة ، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

ونتيجة للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المعرض لشراء احتياجات الشهر الفضيل قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية واللحوم تيسيراً على المواطنين ، مشدداً على رئيس حي ثان بتشكيل فريق عمل لمتابعة المعرض بصفة يومية والتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتها بالأسعار المحدده.

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

شارك في الإفتتاح المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة و فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ووائل عنان امين عام الغرفة التجارية بالشرقية والدكتور وديع انطوان نائب رئيس الغرفة التجارية ووائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان.