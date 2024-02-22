ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان بالفيوم

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان تحت إشراف الدكتور محمود علي عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك اليوم الخميس، وحضرها عدد 30 سيدة من أهالي القرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى،

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن اليوم شهد عقد ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضرت فيها الدكتورة وداد عزب متري أستاذ بقسم الصناعات كلية الزراعة جامعة الفيوم، وتناولت ورشة التدريب كيفية تصنيع زبادي مع المتدربين، وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، هذا بالإضافة إلى كيفية عمل مشروع زبادي صغير بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي مع شرح كيفية ومراحل إنتاجه بطريقة مبسطة، مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة ليستفاد من هذا التدريب 30 سيدة من ربات البيوت، وبنهاية التدريب تمت الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع التدريب.