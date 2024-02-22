حارس منتخب إنجلترا يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن جو هارت، حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق وسيلتك الإسكتلندي حاليا، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري عن عمر ناهز الـ 36 عام.

ولعب هارت صاحب الـ 36 عاما، أكثر من 250 مباراة بقميص مانشستر سيتي فى الفترة بين 2006 و2018، كما خاض 75 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزى.

وتوج هارت بدرع مسابقة الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، والدوري الإسكتلندي مرتين، وكأس الرابطة الإسكتلندية مرتين وكأس إسكتلندا مرة.

وزين هارت مسيرته الأحترافية بجائزة القفاز الذهبي 4 مرات في البريميرليج، ليعادل إنجاز بيتر تشيك كأكثر حارس مرمى يفوز بهذه الجائزة.

وبدأت مسيرة هارت فى حراسة المرمى مع شروسبيري تاون عام 2003، ثم انتقل إلى السيتي عام 2006.

وخرج هارت أثناء فترة تواجده في السيتيزنز على سبيل الإعارة إلى فرق ترانمير روفرز وبلاكبول وبرمنجهام وتورينو ووست هام، وبعد رحيله النهائي عن مانشستر سيتي، لعب لموسمين في صفوف بيرنلي وأمضى بعدها فترة وجيزة في توتنهام، ومنه إلى سيلتك الذي لعب له أساسيا آخر 3 أعوام.