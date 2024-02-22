رفع كفاءة وتطوير الطرق والوحدات الصحية والعيادات الخارجية برأس غارب

تشهد مدينة رأس غارب خلال الفترة الحالية العديد من أعمال رفع الكفاءة والتطوير والرصف بمختلف المناطق.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تماشيا مع خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



من جانبه أكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أنه تم الانتهاء من تركيب 264 عامود كهرباء لخدمة المواطنين بالمدينة، كما تم رفع كفاءة وتطوير ورصف العديد من الطرق بمناطق ال 253 وحدة ، ال 56 وحدة ، تقسيم الشباب ، الساحة الشمالية ، وتم الانتهاء من اعمال رفع كفاءة الأرصفة بشارعي المينا ، قناة السويس ، ويتم حاليا تطوير شارعي جمال عبد الناصر، المجلس المحلي .

وأفاد نديم بأنه تم رفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية والتأمين الصحي ، وتوريد جهاز ايكو للمستشفي التخصصي ، كما يتم حاليا تطوير الوحدات الصحية بقرية الزعفرانة، ومنطقة السقالة بالمدينة ، مضيفا انه تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعمارات ال 168 وحدة ، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي للعديد من المناطق والمدارس .

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