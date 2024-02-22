رئيس طور سيناء ومجلس الأمناء يزورون مدرسة الشهيد "أحمد منسي"

زار مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، رافقه المهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، وإبراهيم نايل، عضو مجلس الأمناء، مدرسة الشهيد "احمد منسي"، (التربية الفكرية) سابقًا، اليوم الخميس، وكان في استقبالهم وسام علي، مديرة المدرسة.

وتأتي الزيارة في إطار دعم الطلاب أصحاب الهمم، و للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي.

وأجرى الوفد جولة تفقدية بالمدرسة ، زار خلالها الحجرات الدراسية والأنشطة، وللاستماع إلى مجموعة من الطلاب الموهوبين في المجالات المختلفة، وأشادوا بمستوى الطلاب خلال أداء الاستعراضات الفنية، وأكدوا ضرورة الاستمرار في دعم هؤلاء الطلاب، وتكثيف الأنشطة التي من شأنها تنمية مهاراتهم المختلفة.

كما أكدوا أن هذه الفئة التي تستحق كل أوجه الرعاية والاهتمام.، واستثمار قدراتهم الخاصة في جميع المجالات وتنمية مواهبهم الفنية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا العينية على جميع الطلاب مقدمة من مجلس أمناء طور سيناء؛ بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

ويشار إلى أن اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منذ أن تولى مسؤولية المحافظة وهو حريص كل الحرص على زيارة أبناء مدرسة الشهيد أحمد منسي، وفي بداية العام الدراسي 2023-2024، زار المدرسة وقدم التهنئة للطلاب بمناسبة بدء الدراسة، ووزع ملابس مدرسية وشنط وأغذية على 115 من طلاب المدرسة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا غلى أنه جرى تعيين عدد كبير منهم في الوظائف التي تناسب قدراتهم الصحية والذهنية.

كما تفقد المحافظ خلال الزيارة عددًا من الأنشطة المدرسية التي تنفذ ويتدرب عليها الطلاب، منها لغة الإشارة والأعمال الفنية والمسرحية التي أداها الطلاب.

ووافق المحافظ على إهداء المدرسة إذاعة مدرسية، لاستكشاف المواهب والأصوات الجيدة، معلقًا: "هؤلاء الطلبة أبناؤنا.. ولن نتخلى عنهم".