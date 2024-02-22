وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية: إسرائيل تعمل على تغيير معالم القدس

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حربها في قطاع غزة، وتعمل على تمديد احتلالها في الأراضي الفلسطينية بشكل ممنهج.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية خلال جلسة الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"،أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين في اختراق واضح للقانون الدولي. كما أوضح أنه من غير القانوني أن تعتقل إسرائيل النساء والأطفال الفلسطينيين وتنفذ عمليات تعذيب بحقهم.

وتابع، إسرائيل تعمل على تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة .