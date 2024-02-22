«كل الجامعات تحت سقف واحد».. النيل الأهلية تشارك في معرض «EDUGATE» التعليمي الدولي

تشارك جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، في فعاليات النسخة الـ 14 من معرض ومنتدى “EDUGATE” التعليمي الدولي السنوي الذي يرفع شعار "كل الجامعات تحت سقف واحد" وتقام فعاليات نسخة القاهرة هذا العام خلال الفترة من 25 و حتى 27 فبراير الجاري بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، ونسخة الإسكندرية يوم 29 فبراير الجاري بفندق فور سيزونز سان ستيفانو.

تقوم جامعة النيل من خلال مشاركتها المتميزة في معرض الجامعات الدولي EDUGATE بتقديم وتعريف كلياتها المتنوعة وتخصصاتها المختلفة وبرامجها العلمية والريادية ومجالات العمل لخريجيها داخل وخارج مصر، وأوجه التعاون الدولي للجامعة والمنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها الجامعة من خلال كلياتها الحالية (إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، إدارة الأعمال) وكلياتها المستقبلية.

هذا ومن المتوقع أن تعلن الجامعة عن قرب الإعلان عن ٤ كليات جديدة ذات برامج مميزة في مجال الطاقة والبيئة والمياه والغذاء وعلم النفس والصحافة الرقمية وغيرها من البرامج المتقدمة ذات مجالات عمل مميزة للخريجين داخل وخارج مصر وكذلك الشراكات الدولية في هذه البرامج.

من جانبه رحب الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، بمشاركة الجامعة في النسخة الـ 14 من معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، والذي يعتبره حدثاً مميزاً لتعريف المجتمع المحلي والعالمي بتجربة الجامعة وكلياتها وأوجه التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات العالمية، كذلك يتيح المعرض والمنتدى فرصة للطلاب وأولياء الأمور التعرف على برامج جامعة النيل وكلياتها واهم العروض والخصومات التي تقدمها الجامعة بمناسبة المعرض.

وفي هذا الصدد أعلن الدكتور وائل عقل، أن الجامعة تتيح من خلال مشاركتها في المعرض حصول الطلاب على فرصة التقدم المبكر للجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنفس مصروفات العام الدراسي الماضي بكليات الجامعة، كما أن مشاركة الجامعة في المعرض تتيح لطلاب وطالبات المدارس الثانوية بكافة انظمتها التعليمية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنح الدراسية التعرف على ما تقدمه جامعة النيل من منح وبرامج التبادل الطلابي والتعرف على مصروفاتها الدراسية.

وقال رئيس جامعة النيل، ان المنتدى يتيح ايضا الفرصة لتعريف الجامعة بخبراتها في نظام التعلم الحديث والإمكانات المتاحة لطلابها لجعلهم الأقدر والأكثر على المنافسة محلياً وإقليمياً، خاصة وان الجامعة واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالابتكار وريادة الأعمال وما تحقق بالفعل من عدد خريجي الجامعة والذين أنشأوا شركاتهم الخاصة داخل وخارج مصر.

جدير بالذكر ان الجامعة خصصت الرابط https://www.nu.edu.eg/apply-now للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالتقديم، كما ان هناك فريق متخصص من الجامعة في استقبال رواد المعرض والمنتدى للإجابة على كافة اسئلتهم والرد على تعليقاتهم.