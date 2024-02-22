سقوط 3 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 3 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وكانت البداية عندما تم ضبط (عاملان) لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المُغافلة" وأقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب (7) وقائع، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.