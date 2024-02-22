الأحد.. «البيطريين» تعقد اجتماعا للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي

دعت نقابة الأطباء البيطريين ممثلة في اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، كافة الأطباء البيطريين المُرشحين علي جميع المقاعد الانتخابية -سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية- لحضور اجتماع عام يوم الأحد الموافق 2024/2/25 بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة، وذلك للنظر في مناقشة الاعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلي مستوي أمثل لها.



كما سيتم عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا لأنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان بدون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وسيتم الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه سيتم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.