ممثل الصين أمام العدل الدولية: ندعم وقف إطلاق النار في غزة وتسوية القضية الفلسطينية

قال تشانج جون ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية: إن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح ممثل الصين أنه على المحكمة الدولية ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، وندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.