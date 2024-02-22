الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك ويمنع دخول النساء عبر باب الأسباط.

ومنذ قليل صرح مسؤول أردني، بأن فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى توتر في العلاقات المتوترة بالأساس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح، بأن إسرائيل ستضع قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل وفقا للظروف الأمنية، فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو وافق على هذا التقييد، وفقا لطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد طالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.