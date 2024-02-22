المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال بالعبوات الناسفة في مخيم طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة في محيط مخيم طولكرم.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على مناطق غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، بسبب الغارات الإسرائيلية على منزلين في رفح إلى شهيدين، وعددًا من الإصابات.

كما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال غرفة داخل أرض زراعية في دير البلح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على مسجد الفاروق، بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.