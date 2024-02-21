نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع كوبري السيارات بالبدرشين

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع إنشاء كوبري السيارات وكوبري المشاة أعلى مزلقان المرازيق والمسجد الجديد.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعمال التطوير والتوسعة بطريق مصر أسيوط بداية من قبلي قرية المرازيق حتى أبورجوان مرورا بقرية الشوبك وقرية أبورجوان بحري حتي قرية أبورجوان قبلي وإنشاء يوتيرنات مرورية لخدمة مطالع ومنازل كوبري المرازيق للسيارات لفك الاختناقات المرورية والمساهمة في تخفيف حدة الزحام علي الطريق.

شدد نائب المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال الكوبري والتوسعة والتطوير لتخفيف حدة الزحام على الطريق كما تفقد النائب أعمال التطوير والرصف بطريق الطرفاية وطريق مركز التنمية المحلية بسقارةضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين مشددا برفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد

ومن ناحية أخري .

واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية سقارة لمتابعة نسب تنفيذ المشروع مشددا علي نهو الأعمال في المواعيد المحددة لدخول مشروع الصرف الصحي الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين

والمهندس خالد حسونه المشرف علي مشروعات محافظة الجيزة بالهيئة العامة للطرق والكباري

والمهندس أيمن محمد السيد مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق بالمحافظة والشركة المصرية للأتصالات والشركات المنفذة للأعمال.