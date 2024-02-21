"وزير البترول" يسلم جوائز اختيار الجمهور لتحدي تكنولوجيا المناخ

فى ختام فعاليات اليوم الثالث للنسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس2024» المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم توزيع جوائز اختيار الجمهور لتحدي تكنولوجيا المناخ.

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم الجائزة لشركة Pikare لتكنولوجيا المياه والطاقة والتي فازت بالمركز الأول، فيما حصلت شركة Golu لتقنيات الهيدروجين على جائزة المركز الثاني.

وقد شهد المؤتمر ولأول مرة فعالية ملتقى «تحدى تكنولوجيا المناخ» ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية امام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة، المشاركين فى المؤتمر ضمن وفود الدول المشاركة من 120 دولة حول العالم .