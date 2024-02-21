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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد لمتهم بالشروع في قتل صاحب محل ملابس بوسط البلد

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار وائل سعيد زهران و بعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة وذلك علي خلفيه اتهامه بسرقة محل ملابس شهير بوسط البلد والشروع فى قتل صاحبه.

جاء بالتحقيقات تعرض رجل للسرقة على يد عامل ومحاولة إنهاء حياته، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يعمل لدى المجنى وكان يمر بضائقة مالية، اختمر فى ذهنه فكرة سرقة مالك المحل واستدرجه داخل المخزن وقام بخنقه حتى فقد الوعى وتم نقله إلى المستشفى، واتهم صاحب المحل العامل بسرقته فتم القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

السجن المشدد 15 سنة انهاء حياته شروع في قتل صاحب محل ملابس