مشروب الكركديه وحليب الكركم .. لتقليل آلام المفاصل

هناك بعض المشروبات الصحية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل بالاضافة الي الأطعمة الصحية والمكملات الغذائية ، حيث ان عدد كبير من الاشخاص الذين يعانون من أعراض ألام المفاصل الذى يصيب مختلف الأعمار، لكنه أكثر معاناة مع كبار السن، والتهاب المفاصل قد لا يبدو مشكلة صحية خطيرة، حيث تعمل علي ضعف الحركة بشكل كبير ويؤثرعلى نوعية حياة الشخص.

نستعرض من خلال التقرير المنشور عبر موقع health shots مشروبات لتقليل آلام التهاب المفاصل، منها..

- حليب الكركم الدافئ

يتكون من الكركم مع الكركمين، وهو مكون مضاد للالتهابات، والذى يمكن أن يقلل أعراض التهاب المفاصل، وتضمن فوائده تخفيف الالتهاب وآلام المفاصل ، وهوعبارة عن تسخين كوب من الحليب ووضع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وتقليبه جيدا، والاستمتاع به قبل النوم للحصول على نوم مريح.

- الشاى الأخضر

له فوائد صحية كثيرة ، وهو مضاد للالتهاب، وغنى بمضادات الأكسدة التى تسمى البوليفينول، وقد يعمل علي تخفيف الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل والعظام ، أيضا فهو مشروب منعش ومرطب يمكنك الاستمتاع به طوال اليوم، قم بتحضير كوب من الشاى الأخضر واشربه ساخنا أو باردا لتعزيز الطاقة.

- عصير الكريز

معروف الكريز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، واشتهرعصير الكريز بفوائده فى الحد من آلام التهاب المفاصل.

- الزنجبيل

الزنجبيل معروف منذ القدم بخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون شرب الزنجبيل مهدئا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لأنه قد يعمل فى تقليل آلام المفاصل والالتهابات.

- مرق العظام

"مرق العظام" غنى بالكولاجين والجلوكوزامين والكوندرويتين وهى مواد مغذية تقوي صحة المفاصل، وقد تفيد المصابين بالتهاب المفاصل، ويعد الكولاجين مكونا رئيسيا للغضاريف وقد يعمل على تحسين وظيفة المفاصل، ويمكن أن يكون شرب مرق العظام الدافئ والمغذى لتزويد مفاصلك بالمكونات الأساسية التي تحتاجها لأداء الوظيفة المثلي.

- الكركديه

يمكن أن يحارب أعراض التهاب المفاصل، حيث إنه غنى بالأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى، وقد يساهم الكركديه فى تقليل الالتهاب.