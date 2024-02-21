اختل توازنه.. إصابة طفل سقط من الطابق السادس بالجيزة

أصيب طفل في العقد الأول من عمره إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقي الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل في عقده الأول مصاب بنزيف في المخ وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـــص تم التقابل مع والد الطفل والذي أفاد بأنه أثناء لهو نجله بكرسي في شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق السادس اختل توازنه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.