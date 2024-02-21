البحرية البريطانية تؤكد وقوع انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر غربي الحديدة

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلًا بحريًا غربي الحديدة باليمن، وفقا لـ العربية.

وأوضحت الهيئة في مذكرة أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة نفسها تلقيها تقارير عن نشاط كبير لطائرات مسيرة على بعد 40 ميلًا بحريًا إلى الغرب من ميناء الحديدة، في جنوب البحر الأحمر.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على حسابها بمنصة إكس السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط لطائرات مسيرة.

كما طالبتها باتباع الإرشادات بخصوص التعامل مع تلك الطائرات.